Büyük imza! Bayern Münih, geleceğini Altıntop'a emanet etti

Uzun yıllar A Milli Futbol Takım'da ve Alman ekiplerinde forma giyen Halil Altıntop, Bayern Münih akademisinde sportif direktör olarak göreve başladı.

GENÇ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI

Bayern Münih U16'da yardımcı antrenörlük, U17 takımında teknik direktörlük ve scoutluk görevlerini üstlenen Halil, artık akademinin sportif direktörlüğünü yapacak.

Halil Altıntop - Hamit Altıntop

"BÜYÜK MEYDAN OKUMA"

Altıntop imzanın ardından, "Bu büyük meydan okumayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bana duyulan güven için teşekkür etmek istiyorum. Akademideki başarılı çalışmalarımıza devam edebilmek için her şeyi yapacağım" diye konuştu.