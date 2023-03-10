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Büyük imza! Bayern Münih, geleceğini Altıntop'a emanet etti

Spor Haberleri

Büyük imza! Bayern Münih, geleceğini Altıntop'a emanet etti

A Milli Takımımızın eski futbolcusu Halil Altıntop, Alman devi Bayern Münih'in akademisinin yeni sportif direktörü oldu.

Uzun yıllar A Milli Futbol Takım'da ve Alman ekiplerinde forma giyen Halil Altıntop, Bayern Münih akademisinde sportif direktör olarak göreve başladı.

GENÇ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI

Bayern Münih U16'da yardımcı antrenörlük, U17 takımında teknik direktörlük ve scoutluk görevlerini üstlenen Halil, artık akademinin sportif direktörlüğünü yapacak.

Büyük imza! Bayern Münih, Altıntop'a emanetHalil Altıntop - Hamit Altıntop

"BÜYÜK MEYDAN OKUMA"

Altıntop imzanın ardından, "Bu büyük meydan okumayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bana duyulan güven için teşekkür etmek istiyorum. Akademideki başarılı çalışmalarımıza devam edebilmek için her şeyi yapacağım" diye konuştu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı Halil Altıntop Spor Haberler

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