Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Avrupa kupalarında mücadele eden Türk temsilcileri haftayı kayıpsız tamamladı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan üç galibiyetin ardından Türkiye, UEFA ülke puanında 46.000 puana ulaşarak 9. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

GALATASARAY, BODO/GLIMT'İ MAĞLUP ETTİ

Süper Lig lideri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırladı. Sarı-kırmızılılar, etkili bir oyun ortaya koyarak mücadeleyi 3-1 kazandı. Galibiyet gollerini Victor Osimhen (2) ve Yunus Akgün kaydetti. Bu sonuçla "Cimbom" Avrupa'daki ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.

FENERBAHÇE, STUTTGART'I PENALTIYLA GEÇTİ

Avrupa Ligi'nde sahne alan Fenerbahçe, Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ı ağırladı. Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında 6 puana ulaştı. Bu galibiyetle Fenerbahçe, grubunda üst üste ikinci kez kazanarak liderlik mücadelesini sürdürdü.

SAMSUNSPOR AVRUPA'DA FIRTINA GİBİ

Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i konuk etti. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen kırmızı-beyazlılar, rakibini 3-0 mağlup ederek turnuvaya 2'de 2 ile başladı. Samsunspor da tıpkı diğer temsilcilerimiz gibi 6 puana ulaştı.

ÜLKE PUANI 46.000'E YÜKSELDİ

Üç temsilcimizin galibiyetleri, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye büyük katkı sağladı. Son güncellemeyle birlikte Türkiye 46.000 puanla 9. sıradaki yerini güçlendirdi ve 10. sıradaki Çekya ile arasındaki farkı açtı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI (GÜNCEL)