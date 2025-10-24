Haberler

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Güncelleme:
Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un galibiyetleri Türkiye'nin UEFA ülke puanını 46.000'e çıkardı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1 yenerken, Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti. Konferans Ligi'nde yer alan Samsunspor ise Dinamo Kiev'i 3-0 ile geçti. Bu sonuçlar Türkiye'nin 9. sıradaki yerini sağlamlaştırdı ve 10. sıradaki Çekya ile arasındaki farkı açtı.

  • Türkiye'nin UEFA ülke puanı 46.000'e yükseldi ve 9. sırada yer aldı.
  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti.
  • Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 penaltı golüyle yendi.
  • Samsunspor, Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti.
  • Türkiye'nin UEFA ülke puan sıralamasında Çekya ile arasındaki fark açıldı.

Avrupa kupalarında mücadele eden Türk temsilcileri haftayı kayıpsız tamamladı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan üç galibiyetin ardından Türkiye, UEFA ülke puanında 46.000 puana ulaşarak 9. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

GALATASARAY, BODO/GLIMT'İ MAĞLUP ETTİ

Süper Lig lideri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırladı. Sarı-kırmızılılar, etkili bir oyun ortaya koyarak mücadeleyi 3-1 kazandı. Galibiyet gollerini Victor Osimhen (2) ve Yunus Akgün kaydetti. Bu sonuçla "Cimbom" Avrupa'daki ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.

FENERBAHÇE, STUTTGART'I PENALTIYLA GEÇTİ

Avrupa Ligi'nde sahne alan Fenerbahçe, Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ı ağırladı. Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında 6 puana ulaştı. Bu galibiyetle Fenerbahçe, grubunda üst üste ikinci kez kazanarak liderlik mücadelesini sürdürdü.

SAMSUNSPOR AVRUPA'DA FIRTINA GİBİ

Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i konuk etti. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen kırmızı-beyazlılar, rakibini 3-0 mağlup ederek turnuvaya 2'de 2 ile başladı. Samsunspor da tıpkı diğer temsilcilerimiz gibi 6 puana ulaştı.

ÜLKE PUANI 46.000'E YÜKSELDİ

Üç temsilcimizin galibiyetleri, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye büyük katkı sağladı. Son güncellemeyle birlikte Türkiye 46.000 puanla 9. sıradaki yerini güçlendirdi ve 10. sıradaki Çekya ile arasındaki farkı açtı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI (GÜNCEL)

  1. İngiltere – 99.005
  2. İtalya – 87.803
  3. İspanya – 82.203
  4. Almanya – 78.402
  5. Fransa – 71.248
  6. Hollanda – 63.700
  7. Portekiz – 60.266
  8. Belçika – 56.350
  9. TÜRKİYE – 46.000
  10. Çekya – 42.300
  11. Yunanistan – 39.112
  12. Polonya – 38.375
  13. Norveç – 37.987
Yorumlar (1)

ttcymqmzwy:

samsuna helal olsun valla

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
