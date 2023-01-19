Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyük gün geldi! İşte Messi ile Ronaldo'nun aynı sahaya çıkacağı maçın saati ve yayıncısı

Spor Haberleri

Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr ve bir başka Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in futbolcularından oluşan karma ile Messi'nin formasını giydiği Paris Saint-Germain özel maçta karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve büyük bir heyecana sahne olacak mücadele beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları olarak gösterilen Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi belki de son kez kozlarını paylaşacak.

RİYAD'DA KARŞI KARŞIYA GELCECEKLER

Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr ile Suudi Arabistan'ın bir başka güçlü ekibi Al Hilal takımlarının oluşturduğu karma, Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'yu yeniden karşı karşıya getirecek dev maç Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak.

CANLI YAYINLANACAK

Al Nassr ile Al Hilal karmasının PSG'ye karşı oynayacağı mücadele bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç canlı yayınla beIN Sports 4'ten ekranlara gelecek.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Cristiano Ronaldo Lionel Messi Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

haksız mıyım:

dünya yıldızları ile dolu psg ile tek ronaldolu arap takımı sahaya çıkar. sonra messi beş atsın ronaldo bişey yapamasın. gördünüz mü messi nasıl ama deyin. bu adil mi? eli bağlı boksör nasıl galip gelsin

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title