Türkiye Boks Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı. Şampiyonaya 56 ilden 309 sporcu katılıyor. Şampiyonanın açılışında Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı ve boksa uzun yıllar hizmet veren Mustafa Bilir'e teşekkür etti.

Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 56 ilden 309 sporcu katılıyor.

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının insanlık için üzücü olduğunu söyledi. Gözgeç, boksa 50 yıldan fazla hizmet eden Mustafa Bilir'e teşekkür ederek plaket verdi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de sporculara başarılar diledi.

Şampiyona 23 Aralık'a kadar devam edecek.