Bütün takımı kenara çekti! Ali Koç'tan derbi öncesi sürpriz ziyaret

Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

ALİ KOÇ TAKIMI ZİYARET ETTİ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanı başkan Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ile sarı-lacivertli futbolcuların aileleri de izledi. Öte yandan Ali Koç, idman öncesinde teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla bir araya geldi.