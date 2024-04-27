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Bütün takımı kenara çekti! Ali Koç'tan derbi öncesi sürpriz ziyaret

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Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanı başkan Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ile sarı-lacivertli futbolcuların aileleri de izledi. Koç, idman öncesinde teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla da bir araya geldi.

Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

ALİ KOÇ TAKIMI ZİYARET ETTİ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanı başkan Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ile sarı-lacivertli futbolcuların aileleri de izledi. Öte yandan Ali Koç, idman öncesinde teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla bir araya geldi.

Bütün takımı kenara çekti! Ali Koç'tan derbi öncesi sürpriz ziyaret

Bütün takımı kenara çekti! Ali Koç'tan derbi öncesi sürpriz ziyaret

Kaynak: Haberler.com / Spor

Selahattin Baki İsmail Kartal Ahmet Ketenci Fenerbahçe Beşiktaş Ali Koç Spor Haberler

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