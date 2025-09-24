Haberler

Bütün İspanya Arda Güler'in dün gece yaptıklarını konuşuyor
La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Levante'yi 4-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Karşılaşmada ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, Mbappe'nin attığı dördüncü golde yaptığı ayak dışı asist ile öne çıktı. Arda'nın performansı İspanyol basınında büyük yankı uyandırdı.

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Levante'yi 4-1 mağlup ederek ligde 6'da 6 yaptı. Mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan milli yıldız Arda Güler, takımın merkezinde önemli rol oynadı ve Mbappe'nin attığı dördüncü golde yaptığı ayağının dışıyla nefis asist ile geceye damga vurdu.

MANŞETLERE TAŞIDILAR

Milli futbolcunun performansı İspanyol basınında büyük yankı uyandırdı. Marca, Arda'nın pasını "Guti'yi hatırlattı" sözleriyle öne çıkarırken, Defensa Central oyuncuyu "Modric ve Özil gibi" ifadeleriyle tanımladı. Estadio Deportivo ise Xabi Alonso'nun Arda tercihini "haklı karar" olarak yorumladı.

BU SEZON RAKAMLARI

Bu sezon ligde 6 maça çıkan Arda Güler, 2 gol ve 2 asistlik performansıyla Real Madrid'de formunu sürdürdü.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSeyfi İyigör:

bütün İspanya olurmu bütün dünya daha doğru olur herkes işini gücünü bıraktı varsa yoksa arda dünyanın tek konusu bu artık

Haber Yorumlarımurat özbaş:

Evet isi gucu biraktik 3 gun resmi tatil burda .ardayi konusuyoruz her sokak basinda

Haber Yorumlarıfurkan komonovalı :

abartmayın arkadaş pompolamayın bu kadar bu OĞLANI

