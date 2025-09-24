Bütün İspanya Arda Güler'in dün gece yaptıklarını konuşuyor

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Levante'yi 4-1 mağlup ederek ligde 6'da 6 yaptı. Mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan milli yıldız Arda Güler, takımın merkezinde önemli rol oynadı ve Mbappe'nin attığı dördüncü golde yaptığı ayağının dışıyla nefis asist ile geceye damga vurdu.

MANŞETLERE TAŞIDILAR

Milli futbolcunun performansı İspanyol basınında büyük yankı uyandırdı. Marca, Arda'nın pasını "Guti'yi hatırlattı" sözleriyle öne çıkarırken, Defensa Central oyuncuyu "Modric ve Özil gibi" ifadeleriyle tanımladı. Estadio Deportivo ise Xabi Alonso'nun Arda tercihini "haklı karar" olarak yorumladı.

BU SEZON RAKAMLARI

Bu sezon ligde 6 maça çıkan Arda Güler, 2 gol ve 2 asistlik performansıyla Real Madrid'de formunu sürdürdü.