Kayserili Büşra'nın hedefi şampiyonluk

Büşra Yolun, Para Taekwondo Milli Takımı'na seçilerek uluslararası başarı hedefliyor. Türkiye ikincisi olan Yolun, 13. Uluslararası Turkish Open Para Taekwondo Poomse müsabakalarında mücadele edecek.

Kayserili sporcu Büşra Yolun, Para Taekwondo Milli Takımı'na seçilip sonrasında uluslararası şampiyonluğu hedefliyor.

Para Taekwondo'da Türkiye ikincisi olan Büşra Yolun; milli takım çatısı altında başarılar elde etmek istiyor. Para Taekwondo Poomse sporcusu Büşra Yolun, başarı çıtasını uluslararası arenaya taşımak için çalışıyor. Kayseri YayTanSay Spor Kulübü ve Türkiye'yi başarıyla temsil etmek İçin çalışan Büşra Yolun, bu kez ay yıldızlı formayla 13. Uluslararası Turkish Open Para Taekwondo Poomse müsabakalarında tatamiye çıkmaya hazırlanıyor. Çalışmaları ile ilgili konuşan Büşra Yolun; "Milli takımda yer almak ve sonrasında uluslararası başarılara imza atmak istiyorum. Antrenörlerim ile sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Hedefimiz altın madalya ile ülkemin gururu olmak" dedi.

Büşra'nın hazırlık sürecini anlatan Antrenör Yavuz Sayan ise, "Büşra Yolun, azmiyle örnek bir sporcu. Sıkı çalışıyoruz. Şampiyona öncesi çok umutluyuz. Başarılı olacağına inanıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
