Büşra Işıldar Dünya Boks Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
İngiltere'nin Liverpool şehrinde gerçekleştirilen Dünya Boks Şampiyonası'nın sonun gününde kadınlar 75 kiloda milli boksör Büşra Işıldar, şampiyonluk müsabakasına çıktı. Işıldar finalde İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile karşı karşıya geldi. Rakibine 5-0 kaybeden Büşra Işıldar, dünya ikincisi oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor