Haberler

Büşra Işıldar Dünya Boks Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda milli sporcu Büşra Işıldar finalde İrlandalı rakibi Aoife O'Rourke'ye 5-0 kaybederek gümüş madalya elde etti.

İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda milli sporcu Büşra Işıldar, gümüş madalya kazandı.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde gerçekleştirilen Dünya Boks Şampiyonası'nın sonun gününde kadınlar 75 kiloda milli boksör Büşra Işıldar, şampiyonluk müsabakasına çıktı. Işıldar finalde İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile karşı karşıya geldi. Rakibine 5-0 kaybeden Büşra Işıldar, dünya ikincisi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kerem Demirbay'ın Galatasaray maçı sonrası elindeki ''GS Store'' poşeti rakip taraftarları çıldırttı

Galatasaray maçı sonrası elindeki poşet rakip taraftarları çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor efsanesinin oğlu arkadaş cinayetine kurban gitti

Trabzonspor efsanesinin oğlu arkadaş cinayetine kurban gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.