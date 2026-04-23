Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya maçına çıkacak

ARNAVUTLUK'UN başkenti Tiran'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya maçına çıkacak, Beyza Nur Akkuş ise repesajda mücadele edecek.

Türkiye'yi 72 kiloda temsil eden Buse Tosun Çavuşoğlu, turnuvaya çeyrek finalden başladı. Bu turda Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan Belaruslu Viktoryia Radzkova'yı tuş ile yenerek yarı finale çıktı. Çavuşoğlu, yarı finalde 2026 ranking elemelerinde yendiği Polonyalı Wiktoria Choluj'uya 8-2 yenilince bronz madalya için mindere çıkacak.

BEYZA NUR AKKUŞ REPESAJDA MÜCADELE EDECEK

Öte yandan Beyza Nur Akkuş, 65 kilo çeyrek finalinde yenildiği UWW takımından Alina Kasabieva'nın finale yükselmesiyle repesaj hakkı elde etti. Akkuş, yarın repesaj maçını kazanması halinde akşam seansında bronz madalya için mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
