Üye Girişi
Haberler

Buse Tosun Çavuşoğlu Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Güncelleme:

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşan Buse Tosun Çavuşoğlu, hayallerinin olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşan Buse Tosun Çavuşoğlu, hayallerinin olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kilo finalinde milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Ukraynalı rakibi Tetiana Sova Rizhko'yu 5-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Müsabakanın ardından Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, şampiyon sporcuyu tebrik etti. İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan Başkan Eroğlu, "O Türk güreşinin, Türk sporunun gurur abidelerinden bir tanesi. Buse'miz milli değerimiz. Yasemin zaten rüştünü ispat etmişti. Geçen yıldan beri söylüyorum; bizim inandığımız kadar sen kendine inansan şampiyonsun. Buse hem Dünya şampiyonu oldu hem de Avrupa şampiyonu oldu. Ortaya koymuş olduğu mücadelesinden dolayı, savaşçılığından dolayı, bize yaşattığı o güzel duygudan dolayı milletim adına Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Türk kadınını sembolize eden, Türk kızlarına örnek bir sporcu, örnek bir şahsiyet, Allah yolunu açık etsin. Olimpiyat Oyunları'na 157 gün var. İnşallah orada da adını tarihe altın harflerle yazdırır. O altın madalyaya bize getirir, biz de onu sizlerle buluştururuz. Onunla gurur duymaya devam ederiz" diye konuştu.

Buse Tosun Çavuşoğlu: "İnşallah emeklerimizin karşılığını olimpiyatlarda alırız"

Kariyerinde tek eksik altın madalyanın olimpiyatlar olduğunu ve hedefinin de bu olduğunu vurgulayan Buse Tosun Çavuşoğlu, "Biz Dünya Şampiyonası sonrası uzun bir ara vermedik. Olimpiyatlara hazırlanır gibi kamplarımıza, milli takımımıza, evde olsun çalışmalarımızı son sürat devam ettik. Çünkü çok kısa bir süre kaldı. Olimpiyatlar 4 yılda 1 yapılan, her sporcunun hayali olan kariyer olarak zirve demek. İnşallah benim tek bir altın madalyam kaldı. Avrupa şampiyonalarında son saniyede kaybettiğim olmuştu. Dünya şampiyonluğundan başlayıp, bugün olimpiyatlara bir Avrupa şampiyonluğu da ekleyip, son dünya ve Avrupa şampiyonu olarak katılmak sporun zirvesine bir kariyer diyebilirim. İnşallah Allah bizleri utandırmaz, emeklerimizin karşılığını olimpiyatlarda tam destek, tüm hırslı çalışmalarımızla sonucunu aynı bu şekilde alırız. Destekleyen, inanan herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Hayallerim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak"

Rakipleriyle ilgili de konuşan milli sporcu, 2024 yazında Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'yla ilgili şunları söyledi:

"Burada kota alan sporcular vardı. Fransız ve Ukraynalı rakibim vardı. Bunlar kendilerini kanıtlamış, Avrupa şampiyonu, dünya madalyası bulunan sporculardı. Ama bugün kürsünün en üst basamağında ben yer aldım. Bu demek oluyor ki; Olimpiyatlarda altın madalyayı boynuma takmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak nasip olsun. İnşallah hedeflerime ulaşırım. Hayallerim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak, tarihe geçmek. İnşallah bunu elde ederim." - BÜKREŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Rüyada kedi saldırması ne anlama gelir? Rüyada kedi ısırması nedir, rüyada kedinin saldırması ne demek? Milan - Rennes maçı CANLI izle! 15 Şubat Milan - Rennes maçı canlı yayın izle! Hasret sözleri: Duygusal hasret sözleri, Hasret ile ilgili sözler nelerdir? Sevgiliye hasret sözleri, hasretle ilgili sözler! Rüyada eski eşini görmek nedir? Rüyada eşini görmek ne anlama gelir? Rüyada eşinin hamile olduğunu görmek, rüyada eşinin ağladığını görmek ne demek? Rüyada kartal görmek ne demektir? Rüyada kartal görmek ne anlama gelir? Rüyada helikopter görmek ne demek? Rüyada helikopter görmek ne anlama gelir? Rüyada erkek kardeş görmek ne demektir? Rüyada erkek kardeş görmek ne anlama gelir? 2021 tatil günleri ne zaman? 2021'de tatiller ve tatil günleri ne zaman? 2021 yılında toplam kaç gün tatil var? 2021'de tatil günleri kaç gün? UEFA deplasman golü kuralı kalktı mı? Deplasman golü kalktı mı? Galatasaray elendi mi? Galatasaray Avrupa'ya devam ediyor mu? Galatasaray - Sparta Prag maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray - Sparta Prag maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? UEFA Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri Rüyada diş çektirmek ne anlama gelir? Rüyada dişçiye gitmek ne demek? Rüyada çürük dişi çektirmek ne anlama gelir? Rüyada kurban kesmek ne demek? Rüyada kurban eti görmek ne anlama gelir? Rüyada dere görmek ne anlama gelir? Rüyada akan dere görmek, Rüyada dere suyunun yükseldiğini görmek, rüyada bulanık dere görmek nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title