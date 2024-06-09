Buse Savaşkan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 10. oldu
İtalya'da devam eden 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlama finalinde 10. sırada yer aldı. Erkekler 200 metre yarı finalinde ise Ramil Guliyev finale yükselemedi.
İtalya'da devam eden 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcu Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlama finalinde yarıştı.
Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda milli atlet, kadınlar yüksek atlama finalinde 1,82 ve 1,86 metreyi ilk hakkında geçti.
1,90 metreyi üç hakkında da geçemeyen Buse, Avrupa Şampiyonası'nı 10. sırada tamamladı.
Öte yandan erkekler 200 metre yarı finalinde, serisinde 20.87 ile 8. ve son sırada yer alan Ramil Guliyev, finale yükselemedi.