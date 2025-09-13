Haberler

Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıktı

Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51kg'da mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Kazakistan'dan Feruza Kazakova'yı 4-1 yenerek adını finale yazdırdı.

İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNALDE

Liverpool şehrindeki M&S Bank Arena'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Buse Naz, yarı finalde Özbekistan'dan Feruza Kazakova ile karşı karşıya geldi. Rakibini 4-1 mağlup eden Buse Naz, adını finale yazdırdı.

DÖRDÜNCÜ KEZ FİNALE ÇIKACAK

Dünya şampiyonalarında daha önce 1 altın, 2 gümüş madalyası olan Buse Naz, 4. kez dünya finali oynama şansı elde etti. Buse Naz Çakıroğlu, dünya ve Asya şampiyonlukları bulunan Kazakistan'dan Alua Balkibekova ile yarın TSİ 20.00'de karşılaşacak. Daha önce olimpiyatlarda 2, Avrupa şampiyonalarında da 4 finali olan Buse Naz, büyük organizasyonlardaki final sayısını da 10'a yükseltti.

''GÜMÜŞTEN SIKILDIM''

Buse Naz Çakıroğlu, karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu yarın da kazanarak altın madalya almak istediğini söyledi. Artık her sıklette zor maçlar olduğunu vurgulayan Buse Naz, "Teknik olarak eksik sporcu bile savaşarak madalya kazanmak istiyor. Çok zor ama güzel maçtı. İnşallah Büşra ile birlikte altın madalya alarak dönmek istiyoruz." dedi.

Büyük organizasyonlarda 10. kez final oynayacağının hatırlatılması üzerine Buse Naz, "Bu sefer gümüş olmasın, gümüşten sıkıldım. Artık altın alacağım ve güzel bir şekilde şampiyonayı tamamlayacağız." diye konuştu. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu da karşılaşmayı takip etti. Buse Naz'ın maçında başta Busenaz Sürmeneli olmak üzere tüm takım arkadaşları da milli sporcuya tribünden destek verdi.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi

Tesadüfen karşılaştığı kişiye söyledikleri İmamoğlu'nun başını yaktı
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı

F-16'lar peş peşe havalandı! Rus İHA'sı bu kez o ülkede görüldü
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi

Gardını aldı! MHP lideri Bahçeli'den 'boks eldivenli' poz
12 yaşında kalp krizi geçiren çocuk, milli kalecinin kuzeni çıktı

12 yaşında kalp krizi geçiren çocuk, milli yıldızın kuzeni çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı

Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı! Kimse zapt edemedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.