Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale adını yazdırdı

İSTANBUL, - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kilo son 16 turu mücadelesinde milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

North Paris Arena'da oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Çakıroğlu, 3 raundtan da galip ayrılarak mücadeleyi 5-0 kazanmayı başardı. Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finalde Finli Pihla Kaivo-Oja ile Amerikalı Jennifer Lozano arasında oynanacak karşılaşmadan galip gelen isimle mücadele edecek. Bu karşılaşma, 3 Ağustos Cumartesi günü TSİ 21.04'te başlayacak.