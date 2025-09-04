Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gol oldu yağdı
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Bursaspor, sahasında konuk ettiği Söğütspor'u 7-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Yeşil-beyazlılar golleriyle taraftarını mest etti.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde TFF 2. Lig ekibi Bursaspor ile Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Söğütspor karşı karşıya geldi.
BURSASPOR'DAN FARKLI TARİFE
Bursaspor, sahasında Söğütspor'u 7-0 mağlup etti. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kadın hakem Asen Albayrak yönetti. Albayrak'ın yardımcılıklarını Batuhan Topçu ve Selim Göksu yaparken, dördüncü hakem olarak Ömer Ergün Soylu görev aldı.
GOL OLDU YAĞDILAR
Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Tayfun Aydoğan,52. dakikada Furkan Emre Ünver, 56. dakikada Emrehan Gedikli, 59. dakikada Hamza Gür, 75. dakikada Sertaç Çam, 81. dakikada Mümin Kutlu (K.K) ve 89. dakikada Hakkı Türker kaydetti.
ADINI 2. TURA YAZDIRDI
Bursaspor, farklı galibiyetle adını Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'na yazdırdı. 2. Tur kuraları 8 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te TFF Riva'da çekilecek.