Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gol oldu yağdı

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gol oldu yağdı
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Bursaspor, sahasında konuk ettiği Söğütspor'u 7-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Yeşil-beyazlılar golleriyle taraftarını mest etti.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde TFF 2. Lig ekibi Bursaspor ile Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Söğütspor karşı karşıya geldi.

BURSASPOR'DAN FARKLI TARİFE

Bursaspor, sahasında Söğütspor'u 7-0 mağlup etti. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kadın hakem Asen Albayrak yönetti. Albayrak'ın yardımcılıklarını Batuhan Topçu ve Selim Göksu yaparken, dördüncü hakem olarak Ömer Ergün Soylu görev aldı.

GOL OLDU YAĞDILAR

Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Tayfun Aydoğan,52. dakikada Furkan Emre Ünver, 56. dakikada Emrehan Gedikli, 59. dakikada Hamza Gür, 75. dakikada Sertaç Çam, 81. dakikada Mümin Kutlu (K.K) ve 89. dakikada Hakkı Türker kaydetti.

ADINI 2. TURA YAZDIRDI

Bursaspor, farklı galibiyetle adını Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'na yazdırdı. 2. Tur kuraları 8 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te TFF Riva'da çekilecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarır58w6gm9nj:

bulgarspor seni.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
