Bursaspor yenileme çalışması yaptı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, bugünkü antrenmanı salonda gerçekleştirdi.
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, bugünkü antrenmanı salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takım yenileme ve toparlama çalışmaları yaptı.
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Sabah sağlık kontrolünden geçen futbolcular salonda yenileme ve toparlama çalışmaları yaptı. Yeşil-beyazlı takım yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA
İhlas Haber Ajansı / Spor