Bursaspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına 11 Transferle Başlıyor

Bursaspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına 11 Transferle Başlıyor
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TFF 2. Lig'de 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başlayan Bursaspor, 11 yeni transferle güçlendirilmiş kadrosuyla ilk antrenmanını yarın yapacak.

TFF 2. Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başlayacak olan Bursaspor, 11 yeni transferlerle güçlendirilmiş kadrosuyla yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

TFF 2. Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Bursaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına yarın başlıyor. Yeşil-beyazlı ekip, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde akşam saatlerinde ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Yeni sezonda güçlü bir kadro ile sahaya çıkmak isteyen Bursaspor, 11 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi. Teknik direktör Adem Çağlayan yönetimindeki takımda, hem fiziksel hem de taktiksel anlamda yoğun bir hazırlık süreci öngörülüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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