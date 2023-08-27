Bursaspor, Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol ile berabere kaldı

Bursaspor, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ilk hafta maçında Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Çağatay Yılmaz ve Baran Sarka'nın attığı gollerle sonuçlanan maçta her iki takım da bir puana razı oldu.

STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Efe Kurtuluş, Mücahid Adem Çelebi

BURSASPOR: Deniz Aydın - Kerem Kök, Ertuğrul Kurtuluş, Yiğit Fidan, Ozan İsmail Koç, Bilal Güney (Dk. 85 Yusuf Sertkaya), Ömer Turan Görgüc (Dk. 71 Melih Sağlam), Barış Dalkıran, Mustafa Genç, Berat Altındiş (Dk. 89 Eren Güler), Çağatay Yılmaz

YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL: Sertaç Güzel - Ömer Çakı, Gökcan Gelmen, Burak Bilgen, Sefa Durmuş, Yasin Elmas, Ferhan Evren (Dk. 46 Baran Sarka), Chris David (Dk. 86 Toygu Özkan), Erdem Beytaş, Muhammet Özvardar (Dk.73 Eren Genç), Murat Dinç (Dk. 46 Enes Berk Çapuk)

GOLLER: Dk. 36 Çağatay Yılmaz ( Bursaspor ), Dk. 58 Baran Sarka (Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol )

SARI KARTLAR: Ozan İsmail Koç ( Bursaspor ), Ferhan Evren, Chris David (Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol )

Bursaspor, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ilk hafta maçında Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Bursaspor'un maçlarını oynadığı Sütaş Timsah Park'ın zemininde devam eden iyileştirme çalışmaları nedeniyle Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü Çağatay Yılmaz atarken, deplasman ekibinin golü ise Baran Sarka'dan geldi.

36'ncı dakikada defansın hatasını iyi değerlendiren Çağatay Yılmaz, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yılmaz, yaptığı plase ile topu ağlara gönderdi: 1-0.

40'ıncı dakikada da Berat Altındiş'le gole yaklaşan yeşil-beyazlı takım bu kez kaleci Sertaç Güzel'i geçemedi.

Bursaspor, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

58'inci dakikada ceza sahasında Kerem Kök'ün uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Baran Sarka, tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve skora eşitlik getirdi: 1-1.

Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.