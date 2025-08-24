Bursaspor, Yeni Malatyaspor'u 8-0 Mağlup Ederek Lige Fırtına Gibi Girdi

Bursaspor, Yeni Malatyaspor'u 8-0 Mağlup Ederek Lige Fırtına Gibi Girdi
Bursaspor, Nesine 2. Lig'in ilk haftasında deplasmanda yaptığı maçta Yeni Malatyaspor'u 8-0'lık skorla yenerek dikkatleri üzerine çekti. Gollerin dağılımı ise Ertuğrul Ersoy (2), Tayfun Aydoğan, Sertaç Çam (2), Muhammet Demir (2) ve İlhan Depe tarafından yapıldı.

Bursaspor, Nesine 2. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 8-0 mağlup ederek, lige unutulmaz bir başlangıç yaptı. Goller Ertuğrul Ersoy (2), Tayfun Aydoğan, Sertaç Çam (2), Muhammet Demir (2) ve İlhan Depe'den geldi.

İlk yarı Bursaspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikici yarıda 5 gol birden oldu.

Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Talha Garip, Muhammed Göktürk Gök, Muhammet Emir Ulusoy, Miraç Küçük, Murat Şamil Güler, Burak Efe Yaz, Enes Nas, Osman Katipoğlu, Mehmet Emin Taştan

Yedekler: Erhan Açıkgöz, Eray Şişman, Ahmet Barman, Onur Nazlı, Kemalcan Esen, Ekrem Anuk, Muhammed Mustafa Tatar

Teknik sorumlu: Faruk Akçınar

Bursaspor: Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Sefa Narin, Tayfun Aydoğan, Sertaç Çam, Tunahan Ergül, Hakkı Türker, Barış Gök, Muhammet Demir

Yedekler: Salih Efe Fidan, Furkan Emre Ünver, Emir Kayacık, Enes Çalışkan, Sedat Cengiz, Muhammet Zeki Dursun, Hamza Gür, Ertuğrul İdris Furat, İlhan Depe, Emrehan Gedikli

Teknik sorumlu: Adem Çağlayan - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Benfica'dan Portekiz basının Kerem Aktürkoğlu iddiasına olay yanıt

Kerem'le ilgili bomba iddia! Kulüp bu görüntüyü paylaşarak yanıt verdi
