Bursaspor ve Muşspor Berabere Kaldı

Güncelleme:
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 10. haftasında Bursaspor, Muşspor ile 2-2 berabere kaldı. Bursaspor'un gollerini Muhammed Demir atarken, Muşspor'dan Ersel Aslıyüksek ve Tuğkan Kamışoğlu da fileleri havalandırdı.

STAT: Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

HAKEMLER: Burak Pakkan, Baran Can Durmuş, Anıl Çiftçi

BURSASPOR: Anıl Atağ - Hamza Gür, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yakıcı, Barış Gök, Hakkı Türker (Dk. 75 Ahmet Hakan Atış), Tunahan Ergül (Dk. 65 Zeki Dursun), İlhan Depe, Ertuğrul İdris Furat, Sertaç Çam (Dk. 83 Musa Çağıran), Muhammet Demir

MUŞSPOR: Enes Çetin - Ahmet Tekin, Erkam Reşmen, Yusuf Yıldırım, İlker Günaslan, Cumali Bişi, Serkan Odabaşı, Tuğkan Kamışoğlu (Dk. 81 Emirhan Karagülle), Onur Ramazan Toprak (Dk. 81 Ahmet Sun), Halil Yılmaz, Titenliy Okavuçi (Dk. 46 Ersel Aslıyüksek )

GOLLER: Dk.29 ve Dk. 78 (P) Muhammed Demir ( Bursaspor ) – Dk. 53 Ersel Aslıyüksek, Dk. 71 Tuğkan Kamışoğlu (Muşspor)

SARI KARTLAR: Batuhan Yayıkçı ( Bursaspor ) - Halil Yılmaz, Ahmet Tekin, Erkam Reşman (Muşspor)

TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'un 10'uncu haftasında Bursaspor sahasında Muşspor ile 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
