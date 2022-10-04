Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Enver Cenk Şahin sakatlandı Spor Haberleri Esenler Erokspor maçında sakatlanan ve birinci derecede yaralanması bulunan Bursaspor'un kaptanı Enver Cenk Şahin'in Ankara kafilesinde yer almadığı açıklandı. Esenler Erokspor maçında sakatlanan ve birinci derecede yaralanması bulunan Bursaspor'un kaptanı Enver Cenk Şahin'in Ankara kafilesinde yer almadığı açıklandı. TFF 2. Lig'in 7. haftasında oynanan Esenler Erokspor maçında sakatlanan Enver Cenk Şahin'den kötü haber geldi. Tecrübeli futbolcunun birinci derecede yaralanma sonucunda Ankara kafilesine alınmadığı açıklandı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Esenler Erokspor maçında sakatlanan ve 1 derecede yaralanması bulunan takım kaptanımız Cenk Şahin Ankara kafilemizde yer almamaktadır" ifadelerine yer verildi. Bursaspor yarın saat 15.00'te Ankaraspor'la deplasmanda karşılaşacak. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Enver Cenk Şahin Bursaspor Esenler Ankara Spor Haberler

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