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Bursaspor'un ilk 8 haftalık maç programı belli oldu

Bursaspor'un ilk 8 haftalık maç programı belli oldu
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TRENDYOL 1'inci Lig’e yükselen Bursaspor’un 2 ile 8'inci haftalar arasında oynayacağı müsabakaların gün ve saatleri TFF tarafından açıklandı.

TRENDYOL 1'inci Lig'e yükselen Bursaspor'un 2 ile 8'inci haftalar arasında oynayacağı müsabakaların gün ve saatleri TFF tarafından açıklandı.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Bursaspor'un 2 ile 8'inci haftalar arasında oynayacağı karşılaşmaların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edildi. Açıklanan fikstüre göre yeşil-beyazlı ekip, 2'nci hafta mücadelesinde 15 Ağustos Cumartesi günü sahasında Iğdır FK'yı konuk edecek. Bursaspor'un ilk hafta maçında deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geleceği daha önce TFF tarafından açıklanmıştı.

Bursaspor'un 8 haftalık maç programı şöyle:

9 Ağustos Pazar 21.30 Bodrum FK - Bursaspor

15 Ağustos Cumartesi 21.30 Bursaspor - Iğdır FK

21 Ağustos Cuma 21.00 Fatih Karagümrük - Bursaspor

29 Ağustos Cumartesi 19.00 Kayserispor - Bursaspor

3 Eylül Perşembe 20.00 Bursaspor - İstanbulspor

7 Eylül Pazartesi 20.00 Manisa FK - Bursaspor

13 Eylül Pazar 20.00 Bursaspor - Esenler Erokspor

19 Eylül Cumartesi 20.00 Batman Petrolspor - Bursaspor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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