Bursaspor'un genç yeteneği Kadir Yiğit takımdan ayrıldı

Bursaspor'un genç yeteneği Kadir Yiğit, yeşil-beyazlı takıma veda etti. 19 yaşındaki futbolcu, "Yeri ve zamanı geldiğinde söylenecek sözümüz elbette olacaktır" diyerek sitem de etti.

Bursaspor'un altyapısında dikkat çeken bir ayrılık gerçekleşti. Yeşil-beyazlı takımın gelecek vaadeden ancak bir türlü beklenen patlamayı yapamayan 19 yaşındaki Kadir Yiğit, Bursaspor'dan ayrıldığını açıkladı. Stoper mevkiinde forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, geçen sezon U19 takımı ile 11 maça çıktı. 2021-2022'de yine U19 formasıyla yeşil-beyazlı formayı 29 kez terleten Kadir Yiğit, 2020-2021 sezonunda A takıma kadar yükselmişti. TFF 1. Lig'de 2 maçta 19 dakika forma giyen genç isim, o yılda da U19'da ter dökmüş ve 14 maçta boy göstermişti.

"Söylenecek sözümüz elbette olacaktır"

Kadir Yiğit veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık 10 yıl önce küçük bir çocukken büyük bir heyecan ile kapısından içeri girdiğim büyük Bursaspor camiasına bugün veda ediyorum. Çocukluğumdan, yuvamdan ayrılırken üzerimde emeği olan değerli hocalarıma ve kulüp personeline teşekkürü bir borç bilirim. Elbette nice yıllar bu şanlı kulübe hizmet etmek en büyük arzu ve isteğimdi. Yeri ve zamanı geldiğinde söylenecek sözümüz elbette olacaktır. Ayrılıklar da sevdaya dahildir. Bir gün tekrar buluşmak üzere Bursasporum" - BURSA