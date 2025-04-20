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Bursaspor TFF 3. Lig'de Şampiyonluk Kupasını Aldı

Bursaspor TFF 3. Lig'de Şampiyonluk Kupasını Aldı
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Bursaspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğunu garantilediği Artvin Hopaspor maçından sonra oynadığı Bornova 1877 maçının ardından düzenlenen törenle kupasını aldı. Taraftarlar da stadyumu doldurarak seyirci rekoru kırdı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon olan Bursaspor, Bornova 1877 maçının ardından düzenlenen törenle kupasını aldı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 2 hafta kala oynadığı Artvin Hopaspor maçında şampiyonluğu garantileyen Bursaspor, 4-1 mağlup ettiği Bornova 1877 maçından sonra düzenlenen törenler şampiyonluk kupasına kavuştu. Törende futbolcular, Atatürk Kompleksi Matlı Stadı'nda kurulan platforma tek tek çağırıldı. Daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kupayı Furkan Emre Ünver ve Ahmet İlhan Özek'e takdim etti.

Yeşil-beyazlı taraftarlar, 43 bin 760 olan seyirci rekorunu tekrar kırarak 45 bin 170 çıkardı.

Ayrıca maç öncesinde Teksas ve Maraton tribünlerinde oluşturulan 'Geliyoruz' yazılı pankart ile Red Kit ve Daltonlar koreografisi alkış aldı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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