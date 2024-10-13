Bursaspor Taraftarından Kadın Cinayetlerine Dikkat Çeken Pankart
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 6'ncı haftasında Bursaspor taraftarları, Kahramanmaraşspor maçı öncesinde kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla tribünlerde öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu pankartlar açtı.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 6'ncı haftasında oynanan Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçında ev sahibi takımın taraftarları, tribünlerde öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı pankartlar açarak, kadın ölümlerine dikkat çekti.
Bursaspor taraftarı, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 6'ncı haftasında Kahramanmaraşspor maçı öncesi anlamlı bir organizasyona imza attı. Son günlerde gündemde olan kadın cinayetleri nedeniyle Bursaspor taraftarları, kadın cinayetlerinde ölenlerin isimlerinin yazıldığı pankartlar açtı. Pankartlar tribünlerden büyük alkış aldı.