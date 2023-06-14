Bursaspor Taraftarı 'Başka Bursaspor Yok' Sloganıyla Toplanacak

Bursaspor taraftarı cumartesi akşamı Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde 'Başka Bursaspor yok' diye haykıracak. Bursaspor Kulübü de bu organizasyona destek verdi.

Bursaspor taraftarı 'Başka Bursaspor yok' sloganıyla cumartesi akşamı Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplanacak. Bursaspor Kulübü de bu organizasyona, "Bursa=Bursaspor, başka Bursaspor yok!" mesajıyla destek verdi.

Bursaspor taraftarı üstüne düşen görevi yapmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyaz sevdalıları, Cumartesi günü saat 19.30'da Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplanacak ve 'Başka Bursaspor yok' diye haykıracak. Twitter üstünden organize olan Bursaspor taraftarı, "Bursaspor yaşasın istiyoruz. Çocuklarımızla, eşlerimizle tesislerdeyiz. Başka Bursaspor yok!" mesajı altında birleşti. Bursaspor Kulübü de bu organizasyona "Bursa=Bursaspor, başka Bursaspor yok!" sözleriyle destek verdi. - BURSA