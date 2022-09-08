Bursaspor taktik idman yaptı

Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor bu akşam saatlerinde taktik antrenman gerçekleştirdi.

TFF 2. Lig'in 3.haftasında sahasında Batman Petrolspor ile karşılaşacak olan Bursaspor bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, şut organizasyonlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

(Barış Yalım - İHA)