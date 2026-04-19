Haberler

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'de

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Somaspor'u 5-1 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Somaspor'u 5-1 mağlup eden Bursaspor, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

Hakemler: Emrullah Baydar, Ali İmran Genli, Semih Tuna, Batuhan Bayar

Bursaspor: Kerem Matışlı, Barış Gök, Rahmetullah Berişbek (Hamza Gür dk. 72), Taha Batuhan Yayıkcı (Sefa Narin dk. 72), Alperen Babacan, Eyüp Akcan, Salih Kavrazlı (Ertuğrul İdris Furat dk. 45), Halil Akbunar, İlhan Depe, Soner Aydoğdu (Emir Kayacık dk. 72), Emir Kaan Gültekin (Baran Başyiğit dk. 72)

Somaspor: Hüseyin Altıntaş, Emre Gürsel Hürcan, Emir Şenocak (Namık Barış Çelik dk. 61), Yiğit Utku Gök, Muhammet Özkal, Ferit Bay Gündüz (Arda Gümlez dk. 82), Yusuf Avcılar, Mehmet Gündüz (Bulut Uysal dk. 82), Emre Sağlık, Sinan Alkaş (Emre Tepegöz dk. 70), Ömür Pektaş

Goller: Emir Kaan Gültekin (dk. 10 ve 71), Eyüp Akcan (dk. 51) Emre Sağlık (dk. 64 k.k.), Ertuğrul İdris Furat (dk. 68) (Bursaspor), Namık Barış Çelik (dk. 85)

Sarı kart: Yusuf Avcılar (Somaspor) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş

Feci kazada hayatını kaybeden genç kadının kimliği belli oldu
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltındaki eski vali ile ilgili yeni gelişme
Taciz anı kamerada! Kitabın üzerine gizlediği telefonla kayda aldı

İnfial yaratan olay kamerada
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş

Feci kazada hayatını kaybeden genç kadının kimliği belli oldu
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yüzlercesini yan yana dizdiler
Kuzenini tabancayla vurup intihar etti

Kanlı gece! Kuzenini vurup intihar etti