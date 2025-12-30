Bursaspor hazırlık maçında Nilüfer FK'yı 3-0'la geçti
Bursaspor, devre arası hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirdiği antrenman maçında pilot takımı Nilüfer FK'yi 3-0 mağlup ederek ilk etap çalışmalarını başarıyla tamamladı. Golleri Sertaç Çam, İlhan Depe ve Enes Çalışkan kaydetti.
Bursaspor'un gollerini 2. dakikada Sertaç Çam, 22. dakikada İlhan Depe ve 89. dakikada Enes Çalışkan kaydetti.
Bu karşılaşmayla birlikte ilk etap hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına 2 Ocak 2026 Cuma günü Antalya'da devam edecek. - BURSA