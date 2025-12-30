Haberler

Bursaspor hazırlık maçında Nilüfer FK'yı 3-0'la geçti

Bursaspor hazırlık maçında Nilüfer FK'yı 3-0'la geçti
Bursaspor, devre arası hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirdiği antrenman maçında pilot takımı Nilüfer FK'yi 3-0 mağlup ederek ilk etap çalışmalarını başarıyla tamamladı. Golleri Sertaç Çam, İlhan Depe ve Enes Çalışkan kaydetti.

Devre arası hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, pilot takımı Nilüfer FK ile oynadığı antrenman maçını 3-0 kazanarak ilk etap çalışmalarını tamamladı.

Bursaspor, devre arası hazırlıkları kapsamında pilot takımı Nilüfer FK ile bir antrenman maçı oynadı. Nilüfer İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekip, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bursaspor'un gollerini 2. dakikada Sertaç Çam, 22. dakikada İlhan Depe ve 89. dakikada Enes Çalışkan kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte ilk etap hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına 2 Ocak 2026 Cuma günü Antalya'da devam edecek. - BURSA

