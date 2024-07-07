Bursaspor, Mücahit Can Akçay'ı transfer etti
Bursaspor, son olarak Iğdır FK'da forma giyen Mücahit Can Akçay'ı transfer etti. Yeşil-beyazlı takım, yeni sezonda TFF 3. Lig'de mücadele edecek.
Bursaspor, son olarak Iğdır FK'da forma giyen Mücahit Can Akçay'ı transfer etti.
Yeni sezonda TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, transfere doymuyor. Yeşil-beyazlı takım, bu kez de Mücahit Can Akçay'la prensip anlaşması vardıklarını duyurdu. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mücahit Can Akçay ile prensip anlaşmasına varmıştır" ifadeleri kullanıldı. - BURSA