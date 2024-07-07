Bursaspor, Mücahit Can Akçay'ı transfer etti

Bursaspor, son olarak Iğdır FK'da forma giyen Mücahit Can Akçay'ı transfer etti.

Yeni sezonda TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, transfere doymuyor. Yeşil-beyazlı takım, bu kez de Mücahit Can Akçay'la prensip anlaşması vardıklarını duyurdu. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mücahit Can Akçay ile prensip anlaşmasına varmıştır" ifadeleri kullanıldı. - BURSA