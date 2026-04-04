Haberler

Bursaspor evinde kazandı

Bursaspor evinde kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursaspor, 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta mücadelesinde Mardin 1969 Spor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda Ertuğrul İdris Furat ve Baran Başyiğit'in golleriyle maçı kazanmayı başardı.

Bursaspor, 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta mücadelesinde Mardin 1969 Spor'u 2-0 mağlup etti.

Bursaspor, 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta mücadelesinde Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Mardin 1969 Spor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında Bursaspor daha etkili bir görüntü ortaya koysa da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. İlhan Depe ve Rahmetullah Berişbek ile önemli pozisyonlar bulan ev sahibi ekip, golü bulamayınca devreye 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci yarıda kilidi açtı

İkinci yarıya daha istekli başlayan Bursaspor, aradığı golü 52. dakikada buldu. Halil Akbunar'ın hazırladığı pozisyonda oyuna sonradan giren Ertuğrul İdris Furat, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

Golden sonra oyunun kontrolünü elinde tutan yeşil beyazlılar, rakibine net fırsat vermedi. Teknik ekip hamleleriyle oyunu tazeleyen Bursaspor, son bölümlerde farkı artırmayı başardı.

Son sözü Baran söyledi

Mücadelenin 88. dakikasında Hakkı Türker'in ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştıramadı. Pozisyonu iyi takip eden Baran Başyiğit, yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken Bursaspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve kritik bir üç puanın sahibi oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

