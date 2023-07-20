Bursaspor lige katılamayacak mı? Başkandan tüm soru işaretlerine yanıt

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor'un lisans alamamasıyla ilgili açıklama yapan başkan Recep Günay, bu sezon için lige katılamama durumlarının olmadığını ancak gelecek sezon lisans çıkaramayacaklarını söyledi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor'un 57 Milyon TL'lik borç nedeniyle lisans alınamadığını açıklamasının ardından kafalar karışmıştı. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Recep Günay, konuyla ilgili açıklama yaparak yanlış anlaşılma olduğunu ve bu ihtimalin gelecek sezon olabileceğini dile getirdi.

GELECEK SEZON KATILAMAYABİLİRLER

Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Recep Günay, bir yanlış anlaşılma olduğunu, lige katılamama ihtimalinin bir sonraki sezon (2024-2025) için geçerli olduğunu duyurdu.

"YASAĞIN KALDIRILMASI GEREKİYOR"

Yeşil-beyazlıların Başkanı Recep Günay NTV'ye yaptığı açıklamada, bu sezon için lige katılmama gibi bir durumlarının olmadığını ancak Bursaspor'a futbolcu lisansı çıkarma yasağı verildiği için gelecek sezon TFF'ye bildirebilecekleri lisanslı futbolcuları olamayacağını ve bu nedenle lige katılamayacaklarını söyledi. Günay bu tehlikenin önüne geçilebilmesi için lisans çıkarma yasağının kaldırılması gerektiğini söyledi.

ŞAMPİYON OLMUŞLARDI

Yeşil-beyazlılar 2009-2010 sezonunda Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la şampiyon olarak tarihindeki en büyük başarısını elde etmişti.