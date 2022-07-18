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Bursaspor kuvvet çalışması yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor kuvvet çalışması yaptı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, kuvvet çalışması yaptı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlı takım salonda gruplar halinde kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Yazıcı Bursaspor Spor Haberler

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