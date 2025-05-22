Bursaspor Kombine Satışları Hızla Devam Ediyor

Bursaspor Kombine Satışları Hızla Devam Ediyor
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Bursaspor'da toplam 27.630 kombine satıldı. Proje Kurulu Başkanı Enbiya Topal, taraftarları kalan koltuklar için harekete geçmeye çağırdı. Hedef 38.000 kombine.

Bursaspor'da kombine satışları devam ederken rakam 27 bin 630 kombineye ulaştı. Bursaspor Proje Kurulu Başkanı Enbiya Topal, taraftarı kalan koltuklar için harekete geçmeye çağırdı.

Bursaspor Kulübü Proje Kurulu Başkanı Enbiya Topal, yaptığı açıklamada kombine satışlarının hızla devam ettiğini belirtti. Topal, taraftarın motivasyonunun her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Azalan borçlar, yeni transferler, yeni formalar ve yeni hedeflerdeki en büyük motivasyonumuz olan taraftarımızı kombineleri bitirmeye çağırıyoruz" dedi.

Doğu alt tamamen tükendi, gözler diğer tribünlerde. Yapılan bilgilendirmeye göre satılan koltuklar şu şekilde;

Doğu Alt Tribün: Tükendi

Doğu Üst Tribün: Son 150 koltuk

Güney Kale Arkası: Son 600 koltuk

Toplam satılan kombine: 27.630

Hedef: 38.000 kombine

Son tarih 31 Mayıs

Fiziki kombine kart başvuruları için son gün 31 Mayıs olarak açıklandı. Başvuru yapan taraftarlar, kartlarını 1 Temmuz itibarıyla teslim alabilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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