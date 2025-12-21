Haberler

Bursaspor ilk transferini açıkladı Halil Akbunar
Bursaspor, ara transfer döneminin ilk hamlesini gerçekleştirdi ve tecrübeli futbolcu Halil Akbunar ile anlaşmaya vardığını duyurdu. 32 yaşındaki oyuncu, Eyüpspor'dan ardından yeşil-beyazlı ekipte mücadele edecek.

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, son olarak Eyüpspor formasıyla Süper Lig'de mücadele etti. Bu sezon 12 maçta 2 gol kaydeden Halil Akbunar, hücum hattındaki tecrübesiyle Bursaspor'un ikinci yarı planlamasında önemli bir rol üstlenecek. - BURSA

