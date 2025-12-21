Haberler

Bursaspor, Halil Akbunar ile anlaşma sağlandı

Bursaspor, Halil Akbunar ile anlaşma sağlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursaspor, ara transfer döneminde Eyüpspor'da forma giyen deneyimli futbolcu Halil Akbunar ile anlaşma sağladı. 32 yaşındaki futbolcu, kulüple profesyonel sözleşme imzaladı ve sezonun ikinci yarısında takıma katkı sağlaması bekleniyor.

BURSASPOR ara transfer döneminde çalışmaları kapsamında, Eyüpspor'da forma giyen deneyimli futbolcu Halil Akbunar ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bursaspor ara transfer dönemine hızlı başladı. Yeşil beyazlılar, Eyüpspor forması giyen 32 yaşındaki Halil Akbunar ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, Halil Akbunar ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtilerek, transferin hem futbolcuya hem de camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor forması giyen, forvet ve sağ kanatta oynayan Akbunar, bu sezon ligde 12 karşılaşmada görev alıp, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Tecrübesi ve hücum gücüyle dikkat çeken Halil Akbunar'ın, sezonun ikinci yarısında Bursaspor'un hücum hattına katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Hyundai'den heyecanlandıran Türkiye kararı! Elektrikli otomobil üretimi için harekete geçtiler

Otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi
Dünyanın öfke haritasında Türkiye'nin sırası dikkat çekti

Çok öfkeliyiz! Tüm ülkeler arasındaki yerimiz çarpıcı
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Türk bilim insanından tarihi başarı: Akciğer kanseri ilacı onay aldı

Dünya onu konuşuyor! Kanser tedavisinde çığır açan çalışma
Fatih Karagümrük'te maç sonu istifa

Süper Lig'de maç sonu istifa
Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler

Camide alçak provokasyon! Üzerinde 6 adet kurşun deliği var
Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay

Katliam gibi kazada kahreden detay! Biri mezarda biri hastanede
Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor

Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı! 2 aydır kabusu yaşıyor
San Francisco'da 130 bin kişi elektriksiz kaldı

Şehirde büyük kaos! 130 bin kişi bir anda elektriksiz kaldı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
4,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek! Bölge halkının dört gözle beklediği çalışmada sona gelindi

4,5 saatlik yolu 1,5 saate düşürecek hat için geri sayım başladı
title