Bursaspor günü çift kale maçla tamamladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor günü çift kale maçla tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bursaspor günü çift kale maçla tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor, günün son idmanında çift kale maç yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor, günün son idmanında çift kale maç yaptı. Oyuncuların istekli ve arzulu görüntü teknik heyetin beğenisini topladı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman fiziksel dayanıklılık ve şut istasyonlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde tam sahada çift kale maçlar yaptı. Oyuncuların performansı teknik heyetin de beğenisini topladı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Yazıcı Mesut Şen Bursaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title