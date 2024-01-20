Bursaspor, genç futbolcularıyla profesyonel sözleşme imzaladı

Bursaspor, genç futbolcuları; Emre Işık, Arda Ahmet Güneş, Adem Önler, Yunus Emre Bilgin, Adem Geldi ve Eray Duman ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Bursaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, altyapısında yetişen Emre Işık, Arda Ahmet Güneş, Adem Önler, Yunus Emre Bilgin, Adem Geldi ve Eray Duman ile profesyonel sözleşme imzaladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen imza törenine 2. Başkanımız Metin Genç, Gençlik Geliştirme Kurulu Başkanımız Mesut Uçaner, futbolcularımız ve aileleri katıldı. Kendi yaş kategorilerinde milli formayı gururla temsil eden futbolcularımıza yeşil-beyazlı forma altında başarılı yıllar geçirmesini dileriz." - BURSA