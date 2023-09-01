Bursaspor Futbol Okulu Yaz Dönemi Törenle Sonlandı

Bursaspor Futbol Okulu'nun yaz dönemi, Merinos Stadyumu'nda yapılan törenle sona erdi.

Bursaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Futbol Okulumuzun yaz dönemi Merinos Stadyumu'nda gerçekleşen kapanış töreniyle sona erdi. 2010-2018 arasında doğan genç yeteneklerimiz sertifikalarını Futbol Okulu Koordinatörümüz Yılmaz Burul'un elinden aldı. Törene Altyapı ve Futbol Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Samet İlhan ve Gençlik Geliştirme Program Sorumlumuz Okan Yılmaz da katıldı" denildi. - BURSA