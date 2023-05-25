Bursaspor, Enes Ünal için mesaj yayımladı

Bursaspor Kulübü, çapraz bağları kopan Enes Ünal'la ilgili geçmiş olsun mesajı yayımladı. Bursaspor altyapısından yetişen Enes Ünal'ın Getafe forması ile yaşadığı sakatlık Türk futbolunu derinden üzdü. Bursaspor Kulübü de bu konuyla ilgili geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, "Daha güçlü döneceğine inancımız tam, geçmiş olsun Enes Ünal" ifadelerine yer verildi. - BURSA