Bursaspor, Emrehan Gedikli ile Sözleşme İmzaladı

Bursaspor, Bayer Leverkusen altyapısında yetişen genç forvet Emrehan Gedikli ile Özlüce Tesisleri'nde resmi sözleşme imzaladı.

Bursaspor Kulübü, 22 yaşındaki Emrehan Gedikli ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrehan Gedikli ile sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Almanya doğumlu olan Emrehan Gedikli, Bayer Leverkusen altyapısında yetişti. Türkiye'de daha önce Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor formaları da giyen genç futbolcu, son olarak Belçika ekibi Eupen'de mücadele etti. Gedikli, geçen sezon 23 resmi maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. - BURSA