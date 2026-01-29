Haberler

Bursaspor yeni golcüsünü resmen açıkladı

Bursaspor, sakatlıklar nedeniyle forvet eksikliğini gidermek amacıyla İstanbulspor'dan Emir Kaan Gültekin ile anlaşma sağladı. Genç golcü, bu sezon 14 maçta 5 gol kaydetti.

Baran Başyiğit'in sakatlığı sonrası harekete geçen Bursaspor, gol yollarındaki eksik için İstanbulspor'dan Emir Kaan Gültekin ile anlaşmaya vardı.

Bursaspor, forvet hattında yaşanan sakatlık sonrası transferde düğmeye bastı ve yeni golcüsünü resmen duyurdu. Enes Çelik başkanlığındaki yönetim, Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor forması giyen Emir Kaan Gültekin ile anlaşma sağladı. Kulübüyle de tüm şartlarda el sıkışan yeşil-beyazlılar, 2 Ekim 2000 doğumlu golcüyü kadrosuna kattığını açıkladı.

25 yaşındaki Mersinli forvet, bu sezon 1. Lig'de 14 maçta forma giyerken, 13 karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 5 gol kaydetti. Genç oyuncu bu süreçte yalnızca 1 sarı kart gördü. - BURSA

Haberler.com
