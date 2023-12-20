Bursaspor-Diyarbekirspor Maçında Gerginlik

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor, kendi saha ve seyircisi önünde Diyarbekirspor ile karşılaştı. Olaylı geçen karşılaşmayı Diyarbekirspor 2-0 kazanırken, konuk ekibin 81'inci dakikasında 2'nci golünü atan Bünyamin'in sevincini, Bursaspor taraftarlarının olduğu tribüne karşı el ve kol işareti ile kutlamasıyla çıkan gerginlik, uzatma dakikalarında her iki takımın oyuncularını karşı karşıya getirdi. Futbolcular arasında arbede çıkarken, mücadelenin hakemi Burak Taşkınsoy, 3'ü Diyarbekirspor oyuncusu olmak üzere 5 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

TFF 2'nci Ligde zor günler yaşayan Bursaspor, bugün 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda Diyarbekirspor'u ağırladı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekipten Yasin'in 25'inci dakikada attığı gol ile 1-0 kapandı. Çekişmeli geçen ikinci yarıda Diyarbekirspor, 81'inci dakikada Bünyamin'in ayağından 2'nci golünü kazandı. Gol sonrası sevincini Bursaspor taraftarlarının bulunduğu tribüne doğru el ve kol işareti yaparak kutlayan Bünyamin ile Bursasporlu futbolcular arasında tartışma çıktı. Taraftarların da tepki gösterdiği oyuncuyu, hakem Burak Taşkınsoy, sarı kart ile cezalandırdı. Maçın uzatma dakikalarında Bursasporlu Çağatay, Bünyamin'e sert müdahalede bulununca, oyuncular arasında tartışma çıktı. İki takım oyuncuları da tartışmaya katılınca, saha içinde arbede yaşandı. Hakem, olayların durulması için karşılaşmayı durdururken, her iki takımın yedek oyuncuları da saha içinde ve koridorda kavga etti. Çevik kuvvet polisleri, sahada ve soyunma odası koridorunda önlem alırken, hakem Burak Taşkınsoy, 10 dakika aradan sonra yeniden başlattığı maçı bitirdi.

Karşılaşma sonrası her iki takımın oyuncuları, polis kontrolünde soyunma odasına gitti.