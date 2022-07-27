Bursaspor'da tempo artıyor Yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam eden Bursaspor'da tempo artıyor. Yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam eden Bursaspor'da tempo artıyor. Yeşil-beyazlı takım günün ilk idmanını gerçekleştirdi. Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman foam roller, mobilizasyon, core ve denge hareketleriyle tamamlandı. Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA İhlas Haber Ajansı / Spor İbrahim Yazıcı Mesut Şen Bursaspor Spor Haberler

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