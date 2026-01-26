Haberler

Bursaspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Er getirildi

Güncelleme:
Bursaspor, Tahsin Tam ile yollarını ayırarak, daha önce de teknik direktörlük yapan Mustafa Er'i takımın başına getirdi. Kulüp, Mustafa Er ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

BURSASPOR'da Tahsin Tam ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Er getirildi. 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bursaspor'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, Teknik Direktör Tahsin Tam ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına daha önce de görev yapan Mustafa Er'i getirdi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, Mustafa Er ile anlaşma sağlandığı duyurularak, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi konusunda Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Mustafa Er ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz ifadelerine yer verildi.

