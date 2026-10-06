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Bursaspor'da Lincoln Henrique'nin 10 gün sahalardan uzak kalması öngörülüyor

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Bursaspor'da Lincoln Henrique'nin 10 gün sahalardan uzak kalması öngörülüyor
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Bursaspor, Lincoln Henrique'nin sağ addüktör longus kasında gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun tedavisine başlandı; dönüş süresi klinik duruma göre netleşecek, ilk değerlendirmelere göre 10 gün sahalardan uzak kalması öngörülüyor.

Bursaspor'da Lincoln Henrique'nin sağ addüktör longus kasında gerilme ve ödem tespit edildi. Brezilyalı futbolcunun yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalması öngörülüyor.

Bursaspor'da Mardin 1969 Spor karşılaşması öncesinde bir sakatlık haberi de Lincoln Henrique'den geldi. Yeşil-beyazlı kulüp, deneyimli futbolcunun yapılan muayene ve MR görüntülemesinin ardından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan kontroller sonucunda Lincoln Henrique'nin sağ addüktör longus kasında gerilme ve ödem tespit edildi. Futbolcunun tedavisine Bursaspor sağlık ekibi tarafından başlandı.

Yeşil-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Profesyonel futbol A takım oyuncumuz Lincoln Henrique'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ addüktör longus kasında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup sporcumuzun sahalara dönüş süresi sporcunun klinik durumuna göre netleşecektir. İlk değerlendirmelere göre 10 gün süreceği öngörülmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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