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Bursaspor'da kadro dışı bırakılan futbolcular affedildi

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Bursaspor Başkanı Recep Günay, Diyarbekirspor maçı sonrası kadro dışı bıraktıkları Çağatay Yılmaz ve Bilal Güney'i affettiklerini açıkladı. Başkan Günay, futbolcuların cezalarını affettiklerini ve satış niyetlerinin olmadığını belirtti.

Bursaspor'da Diyarbekirspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan Çağatay Yılmaz ve Bilal Güney affedildi.

Bursaspor Başkanı Recep Günay, Diyarbekirspor maçı sonrası kadro dışı bıraktıkları Çağatay Yılmaz ve Bilal Güney'i affettiklerini söyledi. Başkan Günay, "Kadro dışı bıraktığımız futbolcuların cezalarını affettik. Bursaspor'da satılacak bir futbolcu da yok. Biz satma niyetinde değiliz. Talip çok. Bu da güzel bir şey. Teklif yok desek yalan olur. Yusuf, Yiğit, Çağatay Hepsine var. Ama Bursaspor buradan çıkana kadar satmak yok. Önce Bursaspor" açıklamasında bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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