Üye Girişi
Haberler

Bursaspor'da devre arası çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Abone Ol

Bursaspor, hücum ağırlıklı bir antrenmanla devre arası çalışmalarına devam etti. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, çeşitli hareketler ve oyunlarla tamamlandı.

Bursaspor'da devre arası çalışmaları bugün yapılan idmanla devam etti. Yeşil-beyazlılar hücum ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.

Bursaspor devre arası çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, sürat ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. İkinci bölümde 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 hücum, savunma çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı.

Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Yazıcı Murat Sözkesen Mesut Şen Bursaspor Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title