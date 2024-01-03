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Bursaspor'da devre arası çalışmaları sürüyor

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Bursaspor, basına kapalı idmanlarda tempoyu yavaş yavaş arttırarak devre arası çalışmalarına devam ediyor. Antrenmanlar Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Bursaspor'da devre arası çalışmalar devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, basına kapalı idmanlarda tempoyu yavaş yavaş arttırıyor.

Bursaspor devre arası çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Antrenör Barış Filiz gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde geçiş istasyonları çalışan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Yeşil-beyazlılar hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Yazıcı Mesut Şen Bursaspor Futbol Spor Güncel Haberler

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