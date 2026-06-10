Bursaspor'da Mesut Ünal ile yollar ayrıldı

Bursaspor Kulübü, altyapıda köklü bir değişime giderek Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu Mesut Ünal ve altyapı antrenörleri ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu.

Yeni sezon öncesinde A takım yapılanmasının yanı sıra idari ve teknik kadroda da büyük bir kabuk değişimine giden Bursaspor'da, altyapı yönetiminde radikal bir karar alındı. Yeşil-beyazlı kulüp, Vakıfköy orjinli Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu Mesut Ünal ve altyapı bünyesinde görev yapan antrenörler ile yolların ayrıldığını resmen ilan etti.

Kulübün resmi iletişim kanalları üzerinden yapılan kamuoyu açıklamasında, eski futbolcu ve teknik adam Mesut Ünal ile ekibine kulübe verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edildi. Yönetimin, 22 Haziran'da kayıtları başlayacak olan Futbol Okulları ve altyapı akademisi için tamamen yeni bir teknik yapılanma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Bursaspor Kulübü tarafından yayımlanan ayrılık mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Altyapımızda Gençlik Geliştirme Program Sorumluluğu görevini üstlenen eski futbolcumuz Mesut Ünal ve altyapımızda görev alan antrenörlerimiz ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde ve yaşantılarında başarılar dileriz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı