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Bursaspor'da 6 futbolcunun sözleşmesi bugün sona eriyor

Bursaspor'da 6 futbolcunun sözleşmesi bugün sona eriyor

Spor Haberleri

Bursaspor'da 6 futbolcunun sözleşmesi bugün mesai saati bitimiyle birlikte sona eriyor. Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bursaspor'da 6 futbolcunun sözleşmesi bugün mesai saati bitimiyle birlikte sona eriyor. Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Gelecek sezon da TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'da 6 futbolcunun sözleşmesi bugün itibariyle sona eriyor. Kaptan Enver Cenk Şahin ve tecrübeli isim Hasan Ayaroğlu ile birlikte altyapıdan yetişen Bilal Güney, Deniz Aydın, Ozan İsmail Koç ve Talha Yakın'ın kontratları bugün mesai saatinin sona ermesiyle bitecek. Bursaspor Kulübü'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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